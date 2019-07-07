شراكة سعودية بريطانية طويلة الأمد لدعم تنفيذ رؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جددت بريطانيا التزامها المستمر بدعم تنفيذ رؤية 2030، البرنامج السعودي للتنوع الاقتصادي والتطوير الاجتماعي، وأقرت بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي تحقق منذ بدء العمل على رؤية 2030 في عام 2016، في إطار الشراكة الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن الدولتين عملتا لدعم تطوير مهارات وإمكانيات السعوديين، فالسعودية والمملكة المتحدة شريكان استراتيجيان رئيسان في رؤية 2030، وتؤكد كلتا الدولتين من جديد التزامهما المشترك ببناء وتطوير التجارة والاستثمار، وتحقيق الرخاء المشترك لمواطني كلتا المملكتين.

وعقد مجلس الشراكة الاستراتيجية الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية في فندق كارلتون جدة أمس بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخزانة البريطاني فليب هاموند.

جاء الاجتماع بعد لقاء وزير الخزانة البريطاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير المالية محمد الجدعان، وعددا من الوزراء، حيث عقدت مباحثات بناءة ومثمرة جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح بيان مشترك في نهاية الاجتماع أن تعيين بريطانيا للسير كين كوستا مبعوثا خاصا لرئيسة الوزراء ولوزير الخارجية لرؤية المملكة 2030، والسير أنتوني سيلدون كمبعوث للتعليم في المملكة المتحدة لرؤية 2030 يعزز الأهمية التي توليها لتطوير الروابط الثنائية لدعم جسور الاتصال بين الشعبين وتوفير فرص أوثق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد البيان التزام البلدين بشراكة طويلة الأمد لدعم تنفيذ رؤية 2030 في المجالات المحددة ضمن الشراكة الاستراتيجية، تشمل تقييم فرص الاستثمار المشترك بما في ذلك استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة المتحدة، والتجارة الثنائية والاستثمار، التي تحقق رؤية المملكة 2030.

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يذكر أن مجلس الشراكة الاستراتيجية تأسس في مارس 2018 من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، سعيا منهما على تأكيد العلاقات بين البلدين وتعزيزها والالتزام بشراكة استراتيجية أعمق لتعزيز المصالح المشتركة.

1 التجارة والاستثمار

5 مليارات دولار سنويا حجم التجارة الثنائية

زيادة تعزيز التعاون بتشجيع الصادرات المتبادلة

جذب الاستثمارات الداخلية المباشرة

مناقشة القطاعات السعودية ذات الأولوية للاستثمار

مجالات إضافية لشراكات استثمارية استراتيجية جديدة

10 مليارات دولار تراخيص الاستثمار الممنوحة للشركات البريطانية

2 عمل مجموعات القطاع الخاص

تسهيل العلاقات بين المؤسسات (B2B) لتحقيق أهداف رؤية 2030

اجتماع مجموعات القطاع الخاص في الرياض ولندن نهاية هذا العام

استثمار صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في البنية التحتية والتكنولوجيا واللوجستيات

تحديد شركاء الاستثمار الاستراتيجيين وأهم فرص الاستثمار

زيادة مشاركة PIF في بريطانيا ستسهم في تقدم الفرص في هذا المجال

أشادت السعودية والمملكة المتحدة بإقامة حوار التعليم بين البلدين، وأثنت على التقدم المحرز حتى الآن بما في ذلك تحديد الأولويات قصيرة المدى. وتعد المملكة المتحدة متمكنة في تقديم الدعم بخبرائها في القطاع الخاص، وجددت السعودية إشادتها أيضا بخبرة المملكة المتحدة وتجربتها في قطاع التعليم، وهي ممتنة لعمل الممثل الخاص للمملكة المتحدة السير أنتوني شيلدون

4 الصحة

توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الصحية الرائدة في بريطانيا

إنشاء اللجنة التنفيذية المشتركة في مجال الصحة المزيد من فرص التعاون

استضافة السعودية للقمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى مارس 2019 تمثل قوة التعاون