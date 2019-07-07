65 قتيلا في عمليات عسكرية بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كابل قتل 65 مسلحا خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الأمن في أفغانستان، خلال الساعات الـ 24 الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. ونفذت قوات الأمن 112 عملية مشتركة وخاصة ضد الجماعات المسلحة، وقالت وزارة الدفاع في بيان: «إن قوات الأمن نفذت 15 عملية مشتركة و97 عملية خاصة لقمع الجماعات المسلحة». بالإضافة إلى ذلك، نفذ سلاح الجو الأفغاني 11 غارة جوية لدعم القوات البرية. وأضاف البيان أن قوات الأمن نفذت العمليات في أقاليم لوجار وهلمند وغزني وفارياب وأوروزجان وغور وبلخ وكابيسا وزابول وتخار وكونار وننكارهار ولاغمان وهيرات وسار-أي-بول. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع أن قوات الأمن أصابت 28 مسلحا أيضا خلال العمليات نفسها.



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