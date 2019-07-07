الانقلابيون يستعرضون أسلحة إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أزاحت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس الستار عن صواريخ باليستية وطائرات مسيرة جديدة، يرجح أن تكون قادمة من إيران، قالت إنها ستدخل في خط المواجهة مع قوات التحالف الذي تقوده السعودية.
وذكرت وكالة أنباء (سبأ)، التابعة للحوثيين، أن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، افتتح معرض الرئيس صالح الصماد «رئيس سابق للمجلس قتل بغارة للتحالف» للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.
وكشفت الوكالة أنه تمت إزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة التي تتضمن «صاروخ قدس 1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2k المسيرة».
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