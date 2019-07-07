العثور على 14 جثة لمهاجرين في تونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تونس انتشلت الحماية المدنية وخفر السواحل التونسية بمحافظة مدنين جنوب شرق تونس 14 جثة لمهاجرين انطلقوا من الشواطئ الليبية قبل أيام قبل أن يغرق مركبهم. وأوضحت المصادر أن الجثث وجدت على شواطئ جزيرة جربة ومدينة جرجيس وبن قردان التابعة للمحافظة. وكانت باخرة تقل 86 مهاجرا سريا انطلقت من ليبيا، غرقت في المنطقة المذكورة، ولم ينج من ركابها إلا أربعة أشخاص.



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