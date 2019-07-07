طيران أديل تستبدل «بوينج 737 ماكس» بـ «ايرباص ايه 320 نيو»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألغت شركة طيران أديل طلبية أولية لشراء ما يصل إلى 50 طائرة بوينج طراز 737ماكس ، واستبدلتها بطلبية أخرى من شركة ايرباص طراز ايه 320 نيو.

وأفادت طيران أديل في بيان أمس بأنها ألغت طلبية أولية لشراء ما يصل إلى 50 طائرة بوينج طراز 737 ماكس بقيمة 5.9 مليارات دولار، مشيرة إلى أنها عازمة على قصر أسطولها على طائرات من إنتاج شركة ايرباص الأوروبية المنافسة لبوينج الأمريكية.

وأوضحت أنها ستدعم أسطوله بـ50 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo عبر الاستحواذ على 30 طائرة وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من ذات الطراز بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية محليا والبدء في التشغيل الدولي. ولفتت إلى أن طلائع هذه الأسطول من الطائرات ستصل مطلع 2021.

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ويبلغ عدد طائرات أسطول طيران أديل حاليا 11 طائرة جميعها من طراز (A320). وبوصول الطائرات الجديدة سوف يتضاعف عدد طائرات الأسطول مرات عدة لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة، وستكون جميعها من فئة الطائرات الأكثر انتشارا على مستوى العالم (A320).

وكانت طيران أديل أتمت الصفقة الأولية الخاصة بطائرات بوينج في ديسمبر الماضي، والتي تعتبر بمثابة إنجاز بالنسبة لبوينج، لأن «طيران أديل» قاصرة على طائرات ايرباص.

يأتي ذلك على خلفية حادثي تحطم طائرتين من طراز بوينج 737 ماكس في إندونيسيا في أكتوبر الماضي وفي إثيوبيا في مارس الماضي. وقد أسفرت الكارثتان عن مقتل 346 شخصا، وأعقب ذلك فرض عدد من الدول حظرا على طيران هذا النوع من طائرات بوينج.

وأفادت الشواهد الأولية بوجود اشتباه في أن السبب وراء الحادثين يرجع إلى برنامج توجيه في بوينج مثير للجدل.