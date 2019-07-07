انتهاء 7 مشاريع للصرف في جدة ودخول 13 أخرى للخدمة نهاية 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت شركة المياه الوطنية 7 مشاريع للصرف الصحي بجدة ودخلت حيز التشغيل بأحياء مختلفة قبل موعدها المحدد تعاقديا، فيما سيتم إدخال 13 مشروعا إضافيا للخدمة قبل نهاية العام الحالي 2019.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ هذه المشاريع التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 1.1 مليار ريال، يأتي ضمن مبادرات ومشاريع برنامج التحول الوطني 2020 من أجل رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة عن طريق الشبكة العامة ورفع الضرر البيئي عن أكثر من 271 ألف مستفيد في محافظة جدة من خلال ثلاث مراحل، حيث سيبلغ عدد التوصيلات المنزلية لهذه المشاريع بنهاية العام نحو 14200 توصيلة منزلية للصرف الصحي، وما يزيد على 178 كلم طوليا من الخطوط والشبكات العامة والفرعية لتزيد نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بجدة بنحو 8%.

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وأفاد رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد الغامدي بأن المشاريع الـ7 المنتهية تمثل المرحلة الأولى من حزمة مشاريع التحول الوطني بالمحافظة لتخدم نحو 71 ألف مستفيد، إضافة إلى تنفيذ 4 آلاف توصيلة صرف صحي منزلية تم ربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي في 9 أحياء بالمحافظة، وبطول ما يقارب 52 كلم طوليا، وبتكلفة مالية تجاوزت 280 مليون ريال، مبينا أن هذه المشاريع تخدم سكان أحياء العزيزية والأندلس والروضة ومشرفة والنسيم والورود والفيحاء وأجزاء من السلامة والرحاب.

وبين أنه يجري العمل حاليا على إكمال 13 مشروعا إضافيا للصرف الصحي بجدة تمثل المرحلتين الثانية والثالثة من مشاريع التحول الوطني لخدمة سكان أكثر من 14 حيا إضافيا، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 10 آلاف توصيلة صرف صحي منزلية إضافية، بأطوال تجاوزت 70 كلم طوليا، لخدمة قرابة 200 ألف مستفيد.

وأبان أنه بعد اكتمال المراحل المتبقية بنهاية العام الحالي ستحقق الشركة ارتفاعا بنسبة 8% في تغطية خدمات الصرف الصحي بمحافظة جدة، مبينا أن هذه الخطوة تعد من أكبر مشاريع الخدمة والربط للعقارات بالشبكة العامة التي تنفذها الشركة في عام واحد بجدة وفق خطط وبرامح متكاملة.

ولفت إلى أن كل النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة جاءت بسواعد كوادرها الوطنية المؤهلة، التي أسهمت في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين مستواها التشغيلي.