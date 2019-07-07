مسؤولان إندونيسيان يشيدان بخدمات المملكة في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الإسلامية محمد كلا، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليه من رعاية واهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمنا تنفيذ مبادرة طريق مكة للسنة الثانية على التوالي في إندونيسيا بأحدث التقنيات التي تتجاوز فيها الإجراءات التقليدية المعتادة في أي مطار في العالم.

وقال عقب تدشين المبادرة أمس في مطار سكارنوا هاتا الدولي «لقد شاهدنا الإجراءات المنظمة التي تنفذ عبر مبادرة طريق مكة ولاحظنا وجود التقدم الكبير في تطبيقها في وقت قياسي، وهذا يوفر الوقت والطاقة على الحجاج الإندونيسيين، وهي من الخدمات الجليلة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين على تقديمها لضيوف الرحمن إلى جانب ما يوجه بتقديمه من خدمات متنوعة للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين».

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وأضاف أن المبادرة نوعية وأسهمت في تخفيف الإجراءات على الحجاج الإندونيسيين، وهو ما جعل الحكومة الإندونيسية تهتم بتنفيذها على أراضيها.

من جانبه أشاد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي الدكتور لقمان سيف الدين بالخدمات التي تقدمها مبادرة طريق مكة لتيسير إجراءات سفر الحجاج الإندونيسيين إلى المملكة لأداء مناسك الحج، مبينا أنها تصب في سبيل راحة سفر الحجاج منذ لحظة مغادرتهم جاكرتا، مرورا بتأديتهم مناسك الحج حتى يعودوا سالمين بإذن الله إلى إندونيسيا.

وأكد عقب تدشين المبادرة أمس، أنها واحدة من الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين للحرمين الشريفين وقاصديهما، وللمشاعر المقدسة،.