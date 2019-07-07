تأشيرات حج الكترونية للمستفيدين من المبادرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تمنح وزارة الخارجية المستفيدين من مبادرة طريق مكة تأشيرات حج الكترونية بعد أخذ الخصائص الحيوية، وإدخال بيانات الحجاج ضمن المسار الالكتروني الخاص بتأشيرات الحج والمرتبط بجهات عدة في المملكة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإعلامية بالخارجية إبراهيم الغريب أن الوزارة تشارك باقي الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ مبادرة طريق مكة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لتيسير الإجراءات على الحجاج وتقديم أرقى الخدمات لهم. وقال «نفذت خدمة مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440 الخميس الماضي من مطاري إسلام أباد في باكستان وكوالالمبور في ماليزيا، وبدأت اليوم طلائع رحلات الحجاج المستفيدين من هذه الخدمة من جمهورية إندونيسيا الإسلامية وسوف تعقبها جمهورية بنجلاديش الشعبية». وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم نقلهم لمقرات إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار، مستهدفة هذا العام ما يزيد على 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول.