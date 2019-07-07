رقابة مشددة على المطاعم والوجبات السريعة بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة تكثف أمانة منطقة المدينة المنورة خطة الرقابة الموسمية الصحية على المنشآت الغذائية ضمن برنامج الرقابة على الأنشطة عالية الخطورة التي تشمل المطاعم والمطابخ ومحلات بيع الوجبات السريعة ومحلات تداول المأكولات والمشروبات. وتنفذ خطة الرقابة الموسمية خلال فترة إجازة الصيف بمتابعة وتوجيه أمين المنطقة المكلف عبدالله التويجري، نحو2141 جولة ميدانية على المنشآت المستهدفة ينفذها 94 مراقبا صحيا بمختلف البلديات، وذلك للتأكد من التزام المنشآت الغذائية باستيفاء المعايير الصحية واستكمال متطلبات العمل فيما يخص المبنى والتجهيزات بما يضمن سلامة عمليات تداول المواد الغذائية داخل المنشآت وتوفير غذاء آمن للمستهلكين.



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