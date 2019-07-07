إزالة 850 ألف م2 من التعديات بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها أخيرا تعديات ومباني عشوائية غير مرخصة شيدت على أراض تتجاوز مساحتها 850 ألف م2 في نحو 15 موقعا بالمنطقة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فورا، وذلك بعد إشعار المخالفين بضرورة إخلاء المواقع، وشرعت فور انتهاء المهلة بإزالة التعديات.

وأشار إلى أن التعديات شملت إقامة مبان مخالفة وأحواش غير نظامية وغيرها من التجاوزات التي تضر بسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بها، لافتا إلى أن أعمال إزالة التعديات استغرقت 30 يوما، وأسهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة المنطقة في أعمال الإزالة.