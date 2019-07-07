، وزير التعليم يكرِّم الفائزين والفائزات بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - في دورتها الثانية.. و"العمر": جهود حثيثة للارتقاء بها والوصول إلى مصاف الجوائز العالمية

كرَّم وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صباح اليوم بجامعة الملك سعود الفائزين بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية.

وألقى المشرف العام على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها الأمين العام للجائزة، الدكتور عبدالله السبيعي، كلمة جاء فيها أن دعوة جامعة الملك سعود - ممثلة بالمركز - للاحتفاء بتوزيع جائزة الملك سلمان تأتي برعاية كريمة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مكلفًا من سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأوضح السبيعي أن ذلك الحفل البهيج للاحتفاء بمؤرخين، تجاوزت أعمالهم التحكيم الصارم؛ ليفوزا بتلك الجائزة التي تتشرف الجامعة والمركز بأنها تحمل اسم سيدي محب التاريخ ورائده الأول، الذي نستنير بتوجيهاته السديدة في كل مجالاته.

وفي نهاية الكلمة عبّر أمين الجائزة عن تهنئته للفائزين والفائزات بالجائزة.

وبعد ذلك ألقى مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، كلمة رحب فيها بالوزير والحضور والفائزين والفائزات، مؤكدًا أن الجامعة تحتضن تلك الجائزة بأمر من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ممثلة بمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، وهي تمثل وجهًا مشرقًا من وجوه اهتمام القيادة الحكيمة بشباب الوطن وباحثيه، وتشجيعهم، وتنمية مواهبهم، وتعزيز قدراتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، مع سعيها المستمر في النهوض بهذا الوطن المعطاء بسواعد أبنائه.

وأضاف مدير الجامعة قائلاً: "إن هذه الجائزة لها أصداء واسعة في مجال الدراسات التاريخية والحضارية التي تجلو صفحات تاريخنا المجيد، وتسهم في رسم الطريق نحو المستقبل المنشود لتحقيق الرؤية الحضارية التي توجه اهتماماتنا البحثية والعلمية".

وأكد الدكتور بدران العمر أن هناك جهودًا حثيثة وخطوات مهمة وموفقة للارتقاء بالجائزة، والوصول بها إلى مصاف الجوائز العالمية.

بعد ذلك أُلقيت كلمة الفائزين بالجائزة، وقالت تهاني الحربي: "إنه لشرف لي أن أتحدث باسمي واسم زميلاتي وزملائي الفائزين، ولسان حالنا يلهج بالشكر والعرفان لملهم هذه الجائزة وواضع لبنتها الأولى، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لتحفيز أبنائه وبناته، سواء من السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي، على حراك تاريخي إبداعي متجدد، يحكمه المنهج العلمي الرصين؛ وهو ما يجعل الجائزة رافدًا قويًّا للحركة العلمية بالدراسات التاريخية".

وقبل التكريم ألقى وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، كلمة عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة في تلك المناسبة الكريمة، التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وبرعايته الخاصة لها منذ انطلاقها. وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين بأن تصبح جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها جائزة عالمية في دوراتها القادمة، وأن تتفق مع رؤية السعودية 2030 للتعبير الصريح عن مكانتها الرفيعة، وعن فرادتها وتميزها في مجالها.

وأبان الوزير أن الجائزة شهدت خلال الفترة الماضية تطورات ملموسة في آليات التحكيم العلمي، وأسهمت في الارتقاء بجودة الأبحاث العلمية المختصة بتاريخ الجزيرة العربية.

وفي نهاية كلمته أشاد وزير التعليم بمركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، مبينًا أنه يفاخر باستجابته الباكرة لدعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للإشراف على تلك الجائزة التي أصبحت محط أنظار جميع المختصين في تاريخ وتراث الجزيرة العربية، سواء من داخل السعودية أو خارجها، وذلك ليس بمستغرب على مركز أُرسيت دعاؤمه في جامعة الملك سعود، أعرق الجامعات السعودية وأولها.

بعد ذلك كرم وزير التعليم الفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الثانية.