محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سابر بن ضيف الله القرني إلى رتبة لواء في الحرس الوطني في العاصمة الرياض . وأعرب اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر . "القرني" لرتبة لواء في الحرس الوطني صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07 صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سابر بن ضيف الله القرني إلى رتبة لواء في الحرس الوطني في العاصمة الرياض . وأعرب اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر . Advertisements 07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 09:53 PM صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سابر بن ضيف الله القرني إلى رتبة لواء في الحرس الوطني في العاصمة الرياض . وأعرب اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر . ، "القرني" لرتبة لواء في الحرس الوطني ،

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