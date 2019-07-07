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ضرب شابٌ من جدة أروع الأمثلة في التضحية وصلة القرابة، بعد أن تبرع لخالته بجزءٍ من كبده في أحد مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالرياض لينهي معاناة خالته من المرض.
وكان المواطن نبيل مخضور الفهيدي السلمي من مدينة جدة قد تبرع لخالته التي كانت تعاني بسبب مرض تليف الكبد لسنوات، فبادر ابن أختها بعمل فحوص طبية؛ رغبة منه في التبرع لها، وجاءت النتيجة مطابقة لفحوص خالته.
وأجريت العملية الجراحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
شابٌ من جدة يتبرع لخالته بجزءٍ من كبدهعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-07-07
ضرب شابٌ من جدة أروع الأمثلة في التضحية وصلة القرابة، بعد أن تبرع لخالته بجزءٍ من كبده في أحد مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالرياض لينهي معاناة خالته من المرض.
وكان المواطن نبيل مخضور الفهيدي السلمي من مدينة جدة قد تبرع لخالته التي كانت تعاني بسبب مرض تليف الكبد لسنوات، فبادر ابن أختها بعمل فحوص طبية؛ رغبة منه في التبرع لها، وجاءت النتيجة مطابقة لفحوص خالته.
وأجريت العملية الجراحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:52 PM
أجريت العملية الجراحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
ضرب شابٌ من جدة أروع الأمثلة في التضحية وصلة القرابة، بعد أن تبرع لخالته بجزءٍ من كبده في أحد مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالرياض لينهي معاناة خالته من المرض.
وكان المواطن نبيل مخضور الفهيدي السلمي من مدينة جدة قد تبرع لخالته التي كانت تعاني بسبب مرض تليف الكبد لسنوات، فبادر ابن أختها بعمل فحوص طبية؛ رغبة منه في التبرع لها، وجاءت النتيجة مطابقة لفحوص خالته.
وأجريت العملية الجراحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
، شابٌ من جدة يتبرع لخالته بجزءٍ من كبده ،
المصدر : الخليج 365
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