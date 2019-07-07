، "الخليج 365" ترصد وصول 320 حاجًّا وحاجة من بنجلاديش إلى جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات طريق "مكة" لتسهيل دخول ضيوف الرحمن في وقت وجيز

وصلت قبل قليل طائرة الحجاج البنجلاديشيين إلى صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ضمن مبادرة طريق مكة، وذلك بعد أن قدمت المملكة العربية السعودية تسهيلات كبيرة، وسمحت لهم بإنهاء الإجراءات الخاصة بالجوازات عبر مطار دكا دون المرور بجوازات مطار جدة بعد وصولهم للمملكة.

واستقبل مديرو ومنسوبو الجهات المشاركة لموسم الحج 1440هـ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ضيوف الرحمن بعبارات الترحيب، وبالورود وماء زمزم، وبعد ذلك أسهمت الجهود المبذولة في نقل الأمتعة بما يكفل وصول الحجاج مباشرة إلى مقر إقامتهم حتى تأدية مناسك الحج، ثم العودة إلى بلدانهم سالمين.

ورصدت عدسة "الخليج 365" وصول ضيوف الرحمن إلى أرض السعودية بكل فرح وسرور من أجل أداء فريضة الحج، معبِّرين عن خالص شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين نسكهم، وذلك من خلال تسخير الإمكانيات كافة، وتجنيد جُل طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، والعودة لأوطانهم سالمين.

وأوضح لـ "الخليج 365" الحاج فيروز شريف الرحمن أنه -ولله الحمد- استطاع للقدوم للمملكة العربية السعودية بكل راحة ويُسر دون تعب أو تأخير في الإجراءات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك الرغم من كِبَر سنه، وعدم استطاعته الحركة كثيرًا.. وأبدى إعجابه بما شاهده من ترحيب وحسن استقبال من جميع الجهات المشاركة بموسم الحج، التي أسهمت في عملية نزوله من الطائرة حتى صعوده الحافلة المخصصة لإيصالهم لمقر السكن من خلال عربات تم توفيرها بمطار جدة من أجل كبار السن من الحجاج.

Advertisements