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هنّأ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم، كلًّا من: الرقيب أحمد بن محمد العشي، والرقيب عبدالمجيد بن عبدالله العنبر؛ لحصولهما على شهادة اجتياز دورة عسكرية تخصصية من جمهورية باكستان الإسلامية، التحق بها عدد من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية.
وأعرب اللواء المطيري عن شكره وتقديره، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهما العلمية والعملية.
مدير شرطة الرياض يهنئ "العشي" و"العنبر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07
هنّأ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم، كلًّا من: الرقيب أحمد بن محمد العشي، والرقيب عبدالمجيد بن عبدالله العنبر؛ لحصولهما على شهادة اجتياز دورة عسكرية تخصصية من جمهورية باكستان الإسلامية، التحق بها عدد من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية.
وأعرب اللواء المطيري عن شكره وتقديره، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهما العلمية والعملية.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:33 PM
اجتازا دورة عسكرية في باكستان
هنّأ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم، كلًّا من: الرقيب أحمد بن محمد العشي، والرقيب عبدالمجيد بن عبدالله العنبر؛ لحصولهما على شهادة اجتياز دورة عسكرية تخصصية من جمهورية باكستان الإسلامية، التحق بها عدد من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية.
وأعرب اللواء المطيري عن شكره وتقديره، متمنيًا لهما مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهما العلمية والعملية.
، مدير شرطة الرياض يهنئ "العشي" و"العنبر" ،
المصدر : الخليج 365
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