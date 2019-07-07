محمد بن مسعود - الدمام - أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أنه يمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة. وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة". "صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي هادي العصيمي الخليج 365 2019-07-07 تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة. وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة". Advertisements 07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 09:32 PM أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أنه يمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة أكدت عبر حسابها بـ"تويتر" أنه يمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة تمكنت صحة مكة المكرمة- وبالتعاون مع الجهات الأمنية- من القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي، ويمارس مهنة "الختان" بطريقة مخالفة. وقالت صحة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "صحة مكة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تلقي القبض على شخص ينتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة". ، "صحة مكة" بالتعاون مع الجهات الأمنية تطيح بمنتحل صفة طبيب شعبي ،

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