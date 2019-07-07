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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب رشيد سالم الشلوة، من منسوبي الحرس الوطني، مساء أمس الأول بزواجه في أحد قصور الأفراح بحائل، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
"الشلوة" يحتفل بزواجه في حائل
احتفل الشاب رشيد سالم الشلوة، من منسوبي الحرس الوطني، مساء أمس الأول بزواجه في أحد قصور الأفراح بحائل، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:25 PM
احتفل الشاب رشيد سالم الشلوة، من منسوبي الحرس الوطني، مساء أمس الأول بزواجه في أحد قصور الأفراح بحائل، وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
، "الشلوة" يحتفل بزواجه في حائل ،
المصدر : الخليج 365
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