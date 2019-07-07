محمد بن مسعود - الدمام - أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع بان من المُسَلَّمَات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده أنه سيقيم ما أسماه بدولة خلافته المزعومة بعد ما أعلن الحرب على كل مَنْ سواه ومن ثم اعتقاده بهزيمةٍ قادمةٍ لأمم الأرض كافة على يديه بإعجاز إلهي يخرق سنن الله الكونية.

وقال المركز : وقد حمله هذا الضلال على مجازفاته الإجرامية بفظائعها الإرهابية.

مركز الحرب الفكرية: المسلمات الفكرية للتطرف الارهابية اعتقاده بإقامة ما يسميه دولة خلافته المزعومة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-07 أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع بان من المُسَلَّمَات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده أنه سيقيم ما أسماه بدولة خلافته المزعومة بعد ما أعلن الحرب على كل مَنْ سواه ومن ثم اعتقاده بهزيمةٍ قادمةٍ لأمم الأرض كافة على يديه بإعجاز إلهي يخرق سنن الله الكونية.

وقال المركز : وقد حمله هذا الضلال على مجازفاته الإجرامية بفظائعها الإرهابية.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 Advertisements 08:55 PM أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع بان من المُسَلَّمَات الفكرية للتطرف الإرهابي اعتقاده أنه سيقيم ما أسماه بدولة خلافته المزعومة بعد ما أعلن الحرب على كل مَنْ سواه ومن ثم اعتقاده بهزيمةٍ قادمةٍ لأمم الأرض كافة على يديه بإعجاز إلهي يخرق سنن الله الكونية.

وقال المركز : وقد حمله هذا الضلال على مجازفاته الإجرامية بفظائعها الإرهابية.

، مركز الحرب الفكرية: المسلمات الفكرية للتطرف الارهابية اعتقاده بإقامة ما يسميه دولة خلافته المزعومة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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