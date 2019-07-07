

البدائع 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم في مهرجان صيف البدائع 40 من خلال الحضور الميداني والنشاط التوعوي، كما فعّل المصلى المتنقل التابع للفرع وعرض بعض المواد التوعوية عبر شاشات المصلى، بالإضافة إلى توزيع إهداءات على الزوار .

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة أنّ جميع الهيئات بالمنطقة تعمل بالمهرجانات والمناسبات وفق الخطة الميدانية المرسومة التي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة والتنبيه للصلوات وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد، وتفعيل المصليات المتنقلة التابعة للرئاسة ومعالجة الملحوظات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

21:45ت م

0203





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف بمهرجان صيف البدائع 40 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.