السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 04 ذو القعدة 1440هـ الموافق 07 يوليو 2019م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من محافظة العقيق والمراكز التابعة لها, سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

20:47ت م

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