السعودية | المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور بأجوائها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات نشرت دارة الملك عبدالعزيز نص بلاغ أصدرته حكومة المملكة في عام 1373هـ- 1954م بمنع الطائرات التي تهبط بالمطارات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من المرور بأجواء المملكة. Advertisements وتضمّن البلاغ تحذيراً موجهاً للطائرات التي تخالف هذا الأمر بأن المملكة بما لديها من وسائل ستجبر هذه الطائرات المخالفة على الهبوط، وستكون عرضة للمصادرة، وفي حال رفضها النزول ستضطر المملكة لإسقاطها. وأوضح البلاغ، الذي نُشر حينها في الجريدة الرسمية للدولة (أم القرى)، أن المملكة، من منطلق حقها في السيادة على أراضيها، فإنها تمنع الطائرات التي تغدو وتروح من وإلى المطارات اليهودية من المرور فوق الأجواء السعودية.

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