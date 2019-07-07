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الخدمة المدنية ترد على استفسار هام بشأن رفض وظيفة في جدارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تساءل مواطن بشأن موقفه بعد رفض وظيفة في جدارة بسبب ظروف طارئة، وهل يتم حظر التقديم لسنوات مقبلة أو في تقديمات أخرى؟
وأوضحت الخدمة المدنية ردًّا على الاستفسار أن عدم الحضور للمطابقة يسقط اسم الشخص من الترشيح تلقائيًّا، ولكن في حال المطابقة لابد من رفع تنازل للجهة التي ترشح لها.
جدير بالذكر أن هناك العديد من أساليب التوظيف المطبقة بوزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، حيث يتم التوظيف حسب ظروف العرض والطلب عن طريق الأساليب التالية:
1- التوظيف المباشر: للوظائف التي عددها يزيد عن عدد المتقدمين أو المتقدمات.
2- المفاضلة: للوظائف التي عددها يقل عن عدد المتقدمين والمتقدمات.
3- المسابقات الوظيفية: للوظائف التي تتطلب قياس معارف وقدرات ومهارات يتم اكتسابها بواسطة الخبرة العملية، بالإضافة للدرجة العلمية من خلال الامتحانات النظرية والعملية.
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