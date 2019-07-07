وصول أول رحلة حج من إندونيسيا للمدينة المنورة ضمن مبادرة طريق مكة

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - واس

وصلت مساء اليوم أول رحلة حج من حجاج جمهورية إندونيسيا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ , ضمن طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة التي دشنت اليوم في مطار جاكرتا الدولي .

وفور وصول الحجاج إلى الصالة المعدة كان في استقبالهم مدير جوازات منطقة المدينة المنورة العميد بدر بن معيوف المطيري، ومدير جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أحمد بن علي الغامدي وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل .

وقُدمت للحجاج الإندونيسيين باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات, إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم أثناء مرورهم بالصالة المخصصة لحجاج المبادرة باتجاه الحافلات التي كانت بانتظارهم لنقلهم إلى مقار سكنهم واستلام أمتعتهم فيها .

والتقت ” واس” بسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل الذي رفع شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة ومن ذلك خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من المسلمين الذين يتلهفون على زيارتهما من كل مختلف أنحاء العالم .

وعن مبادرة طريقة مكة قال السفير أغرس أبي جبريل : إنها إحدى المبادرات الرائدة المتميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وتسهيل حركة سفر الحجاج من بلدانهم حتى قدومهم للأراضي المقدسة .

من جانبه أشاد رئيس مكتب حجاج إندونيسيا بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أرشد هداية ، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في خدمة الحجاج والمعتمرين ، معتبرًا مبادرة طريق مكة التي استفاد منها قرابة السبعين ألف حاج من حجاج جمهورية إندونيسيا خير دليل على ذلك فقد وفرت الجهد والتعب وأبعدت عناء السفر عن حجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

من جهتها قالت الحاجة بدرية عبدالمنان : إن المسلمين في جميع أنحاء العالم يثنون على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وغير مستغرب إطلاق مبادرة طريق مكة التي ساعدت وبشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي جدًا والحرص على إيصالنا عبر الحافلات التي بانتظارنا والمريحة إلى مقر إقامتنا ، مشيدًة بحسن استقبال جميع المسئولين في المطار بالورود والهدايا والابتسامة على محياهم ، فالشكر كل الشكر لقادة وشعب هذا البلاد المباركة .