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2019-07-07 شاهد.. ولادة حوت أبيض بعد انتظار 7 سنوات متابعات الخليج 365 - متابعة شهد حوض أسماك شيكاغو ولادة أول حوت أبيض فيه بعد انتظار طويل بلغ سبع سنوات. Advertisements وذكر أصحاب الحوض أن أُمّ الحوت ذات الـ38 عاماً، قد وضعت صغيرها البالغ وزنه 150 رطلاً، وطوله 5 أقدام، وقامت بعافية.









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