الان تتابع صحة مكة: القبض على شخص انتحل صفة طبيب شعبي ومارس “الختان” بطريقة مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقتين - 9:26 م, 7 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت مديرية الصحة بمكة المكرمة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، القبض على شخص انتحل صفة طبيب شعبي ويمارس مهنة (الختان) بطريقة مخالفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة مكة: القبض على شخص انتحل صفة طبيب شعبي ومارس “الختان” بطريقة مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.