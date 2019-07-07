الفالح: ناقشت مع وزير الخزانة البريطاني الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين لتحقيق مستهدفات رؤية 2030

عبر خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن سعادته اليوم بلقاء وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، على هامش زيارته للمملكة.

وكتب على “تويتر”: “تحدثنا عن سبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين بلدينا في مجالي الطاقة والصناعة، وناقشنا التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية٢٠٣٠”.