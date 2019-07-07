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الان تتابع الفالح: ناقشت مع وزير الخزانة البريطاني الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والان مع التفاصيل
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عبر خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن سعادته اليوم بلقاء وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، على هامش زيارته للمملكة.
وكتب على “تويتر”: “تحدثنا عن سبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين بلدينا في مجالي الطاقة والصناعة، وناقشنا التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية٢٠٣٠”.
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