الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على هذه المناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/07/08 في المملكة، قائلة إنه يستمر طقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق “الشرقية، الرياض، القصيم”.

وشملت التوقعات، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.