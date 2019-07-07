تجهيز بيت الطالب لتوفير سكن ملائم لمعلمي الباحة الجدد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة

وجه مدير تعليم الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني بتجهيز بيت الطالب لتوفير السكن الملائم للمعلمين والمعلمات المرشحين ضمن الوظائف التعليمية، الموجهين إلى المنطقة.

Advertisements

وكانت إدارة تعليم المنطقة أنهت في وقت سابق استعدادها للبرنامج المعد للترحيب بالمعلمين والمعلمات الجدد من خلال تشكيل لجان منظمة يرأسها المدير العام للتعليم وتضم في عضويتها عددا من قياديي الإدارة.

وكان من ضمن مهام اللجنة بادرة تعد الأولى من نوعها تتمثل في استقبال المعلمين والمعلمات وتحديد مقرات إجراء المقابلات وتوفير النزل السكنية الملائمة، إضافة لتوفير وسائل النقل المناسبة والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات التعيين.

من جانب آخر أنهت الإدارة استعدادها وخططها لعقد عدد من الجلسات التدريبية والمحاضرات وحلقات النقاش بمشاركة عدد من القيادات والمشرفين التربويين للبنين والبنات بهدف تعريف المعلمين والمعلمات الجدد بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات على ضوء اللوائح المنظمة للعمل التربوي والإداري للمعلمين والمعلمات، إلى جانب اطلاعهم على جملة من المعارف والخبرات.