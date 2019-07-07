تدريب 27 سعوديا على مهارات الإرشاد السياحي في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى 27 مواطنا جرعات تدريبية تؤهلهم للعمل مرشدين سياحيين، وذلك من خلال ورشة نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، ممثلة في مكتب الآثار في محافظة الزلفي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) وإدارة التعليم بمحافظة الزلفي.

وتناولت الورشة، التي أقيمت في مقر مكتب الآثار بالزلفي، الإرشاد السياحي وطرق التعامل مع السائح.

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وأوضح مدير الهيئة في المنطقة بالإنابة الدكتور عجب العتيبي، أن الورشة تأتي في إطار المبادرات التي يعمل الفرع على تنفيذها للمجتمعات المحلية التي تشهد نشاطا وحراكا سياحيا، مبينا أن سياحة الرياض تنتهج هذا العمل بتنفيذ الدورات وورش العمل التعريفية ذات اليوم الواحد قبل التقديم على التراخيص المتعلقة بمزاولة الأنشطة السياحية.

وأفاد بأن الورشة التي حملت عنوان «المهارات الأساسية في الإرشاد السياحي» تهدف إلى التعريف بمهنة الإرشاد السياحي، وتعزيز جانب الإثراء المعلوماتي لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، والإسهام في تطوير المرشدين السياحيين في مدن ومراكز وقرى محافظة الزلفي، وتأهيل مرشدين ومرشدات سياحيين سعوديين بمستوى احترافي يحملون ترخيص العمل كمرشد سياحي

وذكر أن الورشة تضمنت استعراض وتعليم أساليب ومهام مهنة الإرشاد السياحي في المواقع السياحية.