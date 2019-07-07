منظومة حوسبية لمتابعة سلوكيات مياه الأنهار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ابتكر فريق من الباحثين في إسبانيا منظومة حوسبية تعتمد على المعادلات الفيزيائية لمتابعة مناسيب وحركة مياه الأنهار وأي تغيرات أخرى تطرأ على «سلوكياتها» خلف السدود الترابية الصغيرة، مما قد يتسبب في فيضان المياه على ضفاف الأنهار.

واعتمد الباحثون في جامعة قرطبة الإسبانية على مجموعة من المعادلات في مجال الفيزياء والرياضيات، إضافة إلى سلسلة من الاختبارات الميدانية للتأكد من فعالية المنظومة الحوسبية وقدرتها على الوصول إلى نتائج متماشية مع الواقع.