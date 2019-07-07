تقنيات ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالتقلبات الجوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سان فرانسيسكو

يستخدم خبراء الأرصاد نماذج علمية ومصادر بيانات لمتابعة أشكال وتحركات السحب في محاولة للتنبؤ بالعواصف العاتية، ولكن في ظل اتساع قواعد بيانات الطقس وعنصر ضيق الوقت، من شبه المستحيل مراقبة عملية تشكل جميع العواصف بنجاح، لاسيما العواصف الصغيرة، وفي التوقيتات المناسبة.

وطور فريق من الباحثين في جامعتي بنسلفانيا الأمريكية، وألميرا الإسبانية وشركة «أكو ويزر» للأرصاد الجوية نموذجا حوسبيا يتيح لخبراء الأرصاد التعرف على العواصف العاتية المحتملة بسرعة ودقة عالية.