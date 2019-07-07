«موهبة» تطور برامجها باتفاقية تعاون مع مبادرات محمد بن راشد العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» اتفاقية تعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تهدف إلى تطوير وتنفيذ برامج في مجال دعم المواهب الشابة وصناعة مسارات تطويرية للنوابغ العرب، إضافة إلى إيجاد قصص نجاح مشتركة في صناعة الأمل بالمنطقة.ووقع الاتفاقية الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي، والأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سعيد العطر.

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وأوضح الدكتور سعود المتحمي أن اتفاقية التعاون بين المؤسستين تسعى إلى توحيد الجهود المشتركة في صناعة الأمل في المنطقة عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجال اكتشاف الموهوبين وتنمية طاقاتهم الإبداعية.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن اتفاقية التعاون بين الجانبين تأتي في سياق توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات العاملة بمجال العمل التنموي في الدول الشقيقة، خصوصا أن هناك مجالات متعددة لتعزيز العمل المشترك فيما يخص اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين وتمكينهم وتوفير كل الدعم اللازم لهم وإكسابهم المهارات اللازمة حتي يتمكنوا من خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

أهداف الاتفاقية: