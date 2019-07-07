165 برنامجا لتطوير أداء معلمي تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التحق 4325 معلما ومعلمة أمس بحزمة من برامج التطوير المهني الصيفية التي أطلقتها في عامها الثاني الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث.

وشملت 165 برنامجا تدريبيا، منها 72 برنامجا للبنين و92 برنامجا للبنات، يقدمها 40 مدربا ومدربة، من خلال 12 مركزا تدريبيا في منطقة تبوك، منها 5 مراكز للبنين و7 مراكز للبنات. وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري أن لجنة التدريب الصيفي بتعليم تبوك أكملت أعمالها منذ وقت مبكر بتجهيز مراكز التدريب واختيار المدربين والمدربات وتوفير وتهيئة كل المرافق والمتطلبات التدريبية وتذليل الصعوبات.