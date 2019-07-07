طول الانتظار بالعيادات يضطر مرضى لتغيير الطبيب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل منال سجيني - مكة المكرمة

في حين يعاني عدد كبير من مراجعي المستشفيات من طول مدة مراجعة الطبيب وطول الانتظار قبل الدخول لعيادة الطبيب، استخدمت منظمة الصحة العالمية والشبكة الدولية للاستخدام الرشيد للأدوية (INRUD) متوسط طول الاستشارة الطبية كمعيار للجودة وكأداة لمراقبة الرعاية الأولية، لكونها تعتمد على مجموعة من المتغيرات الهيكلية والعملية، مثل عدد الأطباء.

وأوضح التقرير السنوي التاسع لوقت انتظار الطبيب الصادر عن شركة Vitals المتخصصة في جودة الرعاية الصحية أن الانتظار الطويل جعل 20% من المرضى يغيرون طبيبهم، مما أثر على تقييم الطبيب.

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ولخصت دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للرعاية المدارة أن المريض يهدر الكثير من وقته وماله حتى يحصل على استشارة طبية، بما في ذلك وقت وتكلفة الذهاب إلى المستشفى والانتظار.

كما توصلت دراسة أخرى نشرتها مكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب عام 2017 إلى أن قصر مدة الاستشارة يؤثر سلبا على الرعاية الصحية للمريض ويزيد من أعباء العمل على الطبيب، حيث شملت الدراسة 67 دولة حول العالم ونحو 28 مليون استشارة طبية، فيما حققت السويد أطول مدة للاستشارة بمتوسط 22 دقيقة، وبنجلاديش جاءت الأقل عالميا بمدة استشارة متوسطها 48 ثانية، وجاءت السعودية ضمن الدول التي يتراوح طول متوسط الاستشارة الطبية فيها بين 5 إلى 9 دقائق، حيث تعتمد المستشفيات الحكومية في السعودية بشكل رئيس على المراكز الصحية في استقبال الحالات الجديدة وتحديد الموعد الأول.

وأفادت وزارة الصحة عبر تواصل "مكة" مع رقمها الموحد 937 بأن المركز الصحي يصدر تحويلا للمريض إلى المستشفى الحكومي بحسب حالته، منوهة إلى أنه يمكن للمريض تقديم بلاغ لدى الوزارة في حال كان الموعد متأخرا جدا ويضر بحالته الصحية. وتجاوزت أعداد المراجعين للمستشفيات الحكومية 63 مليون شخص، وفقا لإحصائيات هيئة الإحصاء لعام 1439.