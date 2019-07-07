صرف المساعدة المقطوعة 1440 هـ عن شهر ذو القعدة ورابط التسجيل واستعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي عبر...

كما اعتدتم وعودناكم من خلال عرب نيوز على متابعة آخر الأخبار العالمية والمحلية، نتابع اليوم موعد صرف المساعدة المقطوعة والإستعلام عنها والخاصة بشهر ذو القعدة 1440، والتي اقترب ايداعها في حساب مستحقيها، كما ننقل رابط الإسستعلام والتسجيل المباشر من خلال رابط وزارة العمل والتنمية الإجتماعية كذلك الفئات المستحقة للصرف، المساعدة المقطوعة.

وتعد المساعدة المقطوعة واحدة من الخدمات التي أتاحتها المملكة العربية السعودية من أجل توفير مشقة العناء على المواطنين السعوديين بالمملكة، خرصا منها على مساعدة المواطنين لاجتياز ظروةف الحياه الصعبة.

المساعدة المقطوعة

أطلقت المملكة السعودية برنامج المساعدة المقطوعة لمواطنيها داخل المملكة عبر بوابة وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأشد فقرا من خلال مساعدة مالية مقطوعة، يتم صرفها طبقا لمجموعة من الشروط الواجب توافرها، والتي تثبت أهلية الشخص المتقدم بالطلب وحقه في الحصول على المساعدة المقطوعة.

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استعلام المساعدة المقطوعة 1440

يتم الإستعلام عن مدى أحقية الفرد في الحصول على المساعدة المقطوعة بعد دراسة الطلب المقدم للهيئة وفحصه، من خلال الدخول على الرابط الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، على أن يتم كتابة رقم السجل المدني الخاص به.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

من أجل التسجيل في برنامج المساعدة المقطوعة والحصول على الدعم المالي المقدم لابد من توافر مجموعة من الشروط والتي تتمثل في الآتي: