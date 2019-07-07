محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشيخ سليمان بن هجهوج الحربي، بزواج نجليه "نايف، وبدر"، في قاعة كريستال للاحتفالات ببريدة. حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، لمشاركة العريسين فرحتهم بليلة العمر، متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة. الشيخ "بن هجهوج" يحتفل بزفاف نجليه في بريدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07 احتفل الشيخ سليمان بن هجهوج الحربي، بزواج نجليه "نايف، وبدر"، في قاعة كريستال للاحتفالات ببريدة. Advertisements حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، لمشاركة العريسين فرحتهم بليلة العمر، متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة. 07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 08:09 PM احتفل الشيخ سليمان بن هجهوج الحربي، بزواج نجليه "نايف، وبدر"، في قاعة كريستال للاحتفالات ببريدة. حضر الحفل عدد من المشايخ والأعيان والأهل والأصدقاء، لمشاركة العريسين فرحتهم بليلة العمر، متمنين لهما حياة سعيدة، وذرية صالحة. ، الشيخ "بن هجهوج" يحتفل بزفاف نجليه في بريدة ،

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