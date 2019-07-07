السعودية اليوم / قبول أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في الدفعة الأولى بجامعة الملك خالد



أبها 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليه 2019 م واس

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم ، نتائج ترشيح الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول للعام الجامعي المقبل 1441هـ، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي للمتقدمين حسب معايير وشروط القبول وترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه تم ترشيح أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في المرحلة الأولى، مؤكدًا ضرورة دخول جميع المتقدمين على موقع القبول الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول من عدمه، وتأكيد القبول خلال الفترة من 5 إلى 7 من الشهر الجاري ، لافتا إلى أن عدم تأكيد القبول على البوابة يعني استغناء الطالب أو الطالبة عن المقعد وعدم رغبته في القبول بالجامعة، وسيتم إتاحة المقاعد الشاغرة للطلاب والطالبات في المرحلة الثانية وفق نسب القبول.

وأكد القرني أن القبول في الجامعة يتم وفقًا لنسبة الطالب الموزونة والمؤهلة، وترتيب الطالب لرغباته، مبيناً حرص الجامعة على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية وبشكل آلي دون تدخل أي عنصر بشري، حيث يمكن الاطلاع على نسب إغلاق القبول للتخصصات التي أغلقت في المرحلة الأولى من خلال موقع الجامعة.

وأضاف أن الطلاب والطالبات الذين تم ترشيحهم للقبول في الدفعة الأولى سيتم ترشيحهم ضمن الدفعة الثانية والتي ستعلن نتائجها يوم 9 من ذو القعدة 1440 هـ، وسيكون الترشيح بشكل آلي وفق النسب والمقاعد الشاغرة في درجتي البكالوريوس والدبلوم.

// انتهى //

19:18ت م

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