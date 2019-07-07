السعودية اليوم / حرس السواحل التونسي يحبط هجرة سرية لستة أشخاص



تونس 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

احبط حرس السواحل بسواحل منزل تميم جنوب شرق العاصمة التونسية محاولة هجرة سرية انطلق فيها ستة شبان نحو ايطاليا .

وقد تم الاحتفاظ بالشبان الستة على ذمة التحقيق.

// انتهى //

19:15ت م

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