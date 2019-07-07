السعودية اليوم / محافظ يدمه يدشن خدمات عربة الأحوال المدنية المتنقلة



نجران 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

دشن محافظ يدمه، موفق بن عبد الهادي العنزي، بمقر المحافظة، اليوم، خدمات العربة المتنقلة للنساء التابعة للأحوال المدنية، بحضور مدير الأحوال المدنية بالمحافظة، فايد بن سعود آل تيسان، وذلك في إطار تنفيذ لمبادرة موجودين الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها فرع لقسم النساء.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدها إضافة الى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاه وتعديل المهنة طباعة شريحة البيانات.

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //

18:43ت م

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