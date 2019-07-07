السعودية اليوم / قوات الدفاع المدني والجيش في تونس يواصلان جهودهما لإخماد حرائق مندلعة في محافظة القصرين



تونس 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

واصلت قوات الدفاع المدني والجيش في تونس جهودهما لإخماد حرائق اندلعت يوم الأربعاء الماضي بمرتفعات جبال الشعانبي التابعة لمحافظة القصرين التونسية.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية "وات" اليوم، أن قوات الدفاع والجيش في تونس يقومان بمحاولات لإخماد الحرائق وعدم انتشارها إلى المناطق السكنية المتاخمة للمرتفعات المصنفة ضمن المناطق العسكرية المغلقة.

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17:26ت م

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