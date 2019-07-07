السعودية اليوم / تعليم حفر الباطن يعلن عن انطلاق برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي للبنات



حفر الباطن 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليه 2019 م واس

انطلقت اليوم برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لشاغلات الوظائف التعليمية بحفر الباطن وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) عمشاء الشمري التي رحبت بالمشاركات في البرامج التدريبية، متطلعة إلى تحقيق الآمال والطموحات التي تواكب رؤية مملكتنا العظيمة رؤية 2030 م.

وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم حفر الباطن منال بنت سعيد أن عدد البرامج التدريبية 35 برنامجاً تدريبياً، و عدد المسجلات في المنصة 1270 متدربة ، وقد قدم مركز التدريب برامج نوعية وفق احتياجات وتخصصات المتدربات، حيث كانت الاهتمامات ( 422) متدربة في مناهج وطرق التدريس و ( 221) متدربة في القيادة و ( 390) متدربة في التعليم الإلكتروني وتقنيات التعلم.

وأكدت رئيسة قسم التدريب بتعليم حفر الباطن أن فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية انطلقت مواكبة لرؤية المملكة العربية

// انتهى //

17:25ت م

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حفر الباطن 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليه 2019 م واسانطلقت اليوم برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لشاغلات الوظائف التعليمية بحفر الباطن وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) عمشاء الشمري التي رحبت بالمشاركات في البرامج التدريبية، متطلعة إلى تحقيق الآمال والطموحات التي تواكب رؤية مملكتنا العظيمة رؤية 2030 م.وأوضحت رئيسة قسم التدريب والابتعاث بتعليم حفر الباطن منال بنت سعيد أن عدد البرامج التدريبية 35 برنامجاً تدريبياً، و عدد المسجلات في المنصة 1270 متدربة ، وقد قدم مركز التدريب برامج نوعية وفق احتياجات وتخصصات المتدربات، حيث كانت الاهتمامات ( 422) متدربة في مناهج وطرق التدريس و ( 221) متدربة في القيادة و ( 390) متدربة في التعليم الإلكتروني وتقنيات التعلم.وأكدت رئيسة قسم التدريب بتعليم حفر الباطن أن فكرة مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية انطلقت مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية والفترات الهادئة وفترة العودة، ودعماً لتوجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم.// انتهى //17:25ت م0170

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