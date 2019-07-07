السعودية اليوم / "نوبكو" وصحة الرياض تدشنان "نقل مخزون الإمداد الطبي"



الرياض 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

دشنت الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) مشروع "نقل مخزون الإمداد الطبي" ثاني مشاريعها اللوجستية مع شريكها الإستراتيجي وزارة الصحة، المعني بنقل مخزون التموين الطبي الخاص بوزارة الصحة إلى مستودعات شركة نوبكو بالعاصمة الرياض, بحضور كلاً من وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد والعقود حمد بن ناصر المناع ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

وأكد مدير عام الخدمات اللوجستية بنوبكو الدكتور أمين بن عبدالله الفريح أن المشروع الذي جرى تنفيذه مؤخرًا يُعد امتدادًا للمشاريع التي نفذتها نوبكو

مع "الصحة" بالمنطقة الشرقية ضمن الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة لتنفيذ الأمر السامي الخاص بقيام شركة نوبكو بمهام التخزين الطبي والتوزيع والنقل للقطاعات الصحية الحكومية في المملكة، وهو الأمر الذي يقوم على تنفيذه ويحرص على متابعته بشكل مستمر معالي وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة نوبكو الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

ويأتي تكليف نوبكو بحفظ وتخزين المخزون الطبي الخاص بوزارة الصحة من منطلق توجه الدولة لتطوير الخدمات الطبية بما يضمن صحة المجتمع وسلامة المواطنين وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية التي تتعلق بتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

وأوضح الدكتور أمين الفريح أن المشروع يدعم خدمات الإمداد الطبي في مدينة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة لها ويشمل جميع القطاعات الصحية الحكومية في المملكة.

يذكر أن تنفيذ المشروع يتضمن عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتغطية صحة منطقة الرياض والتجمع الصحي الأول والثاني في مدينة الرياض والذي يشتمل على عدد 42 مستشفى و 320 مركزًا صحيًا.

وفي ختام اللقاء أكد الفريح أن شركة نوبكو تسعى بكل طاقاتها وإمكانياتها لتحقيق أعلى معايير الجودة والإجراءات القياسية بما يسهم في توفير خدمات لوجستية متميزة تصبح نموذجًا يُحتذى به ويعزز قيمة المملكة كدولة حاضنة لتقنيات وأساليب متطورة في حفظ المخزون الطبي والدوائي على مستوى العالم.

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17:13ت م

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