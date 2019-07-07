متى يصرف دعم حساب المواطن ؟ البرنامج يجيب

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن سؤال حول موعد إيداع الدفعة المقبلة من الدعم في حسابات المستفيدين.

وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار بهذا الخصوص: يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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وحول موعد الدفعة الـ 20 قال حساب متابعات الخليج 365 : سيتم إيداع الدعم للدفعة العشرون بتاريخ 10 يوليو الجاري.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمرّ التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.