السعودية تعلن عن قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي.. تعرف على خطوات وطريقة التسجيل في...

قال صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية “هدف”، بأنه قد تم قبول نحو 17 ألف و500 طالب وطالبة في التدريب الصيفي، والذي يأتي تحت مسمى “صيفي” في هذا العام حتى الآن، مشددًا على كون عملية التسجيل في التدريب الصيفي للطلاب مستمرة حتى نهاية يوم السبت، على أن يبدأ التدريب ويستمر حتى الأول من شهر أغسطس الجاري، والموافق يوم 29 من شهر ذي القعدة في العام الهجري 1440.

طريقة التسجيل في برنامج التدريب الصيفي في السعودية

وأوضح الصندوق في بيان رسمي له حول التدريب الصيفي في المملكة العربية السعودية، بأن على الطلاب ضرورة الإسراع في التسجيل للتدريب الصيفي وذلك عبر الرابط المخصص لذلك، والدخول إلى بوابة التدريب الصيفي، مشددًا على كون هذا الأمر سوف يساعدهم كثيرًا في تنمية مهاراتهم الحياتية، والتي يحتاج إليها سوق العمل في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة، وذلك بناءًا على تعليمات القيادة السياسية العليا.

Advertisements

وذكر صندوق تنمية المهارات البشرية بأن البرنامج يقدم خدماته للآف من الطلاب والطالبات في كل عام وذلك بهدف إعدادهم لسوق العمل بشكل جيد، في محاولة تطوير الحياة العملية في المملكة.

موعد بداية التدريب الصيفي في السعودية

وأشار “هدف” في ختام البيان، بأن برنامج التدريب الصيفي سوف يبدا في يوم الرابع من ذي القعدة وينتهي في يوم 29 من ذوي القعدة الموافق الأول من شهر أغسطس الجاري، مشيرًا إلى كون تنفيذ التدريب الصيفي في هذا العام قد جاء بناءًا على الأمر السامي الذي صدر تحت رقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418هـ وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/3/1429هـ.

كيفية المشاركة في برنامج التدريب الصيفي في السعودية

وبالحديث عن كيفية المشاركة في برنامج التدريب الصيفي الذي يقام للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، فقد أكد “هدف”، بأن المشروع يقدم فرصة تدريبية حقيقة لجميع الطلاب في السعودية، وذلك بالمشاركة مع عدد كبير من المؤسسات العاملة في سوق العمل السعودي، ولكن برنامج التدريب الصيفي له عدة شروط، لعل أبرزها هو أن يكون سن الطالب الراغب في المشاركة في التدريب الصيفي لا يقل عن 17 عام.