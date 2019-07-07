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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حرر مناطق حبيل القراعيات، وحبيل الحريوه، وحبيل الباطنة، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.
وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وأسر ثلاثة من عناصرها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وأشار "سبتمبر نت" إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل في الأثناء تقدمها نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.
الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 3 مناطق في الضالعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حرر مناطق حبيل القراعيات، وحبيل الحريوه، وحبيل الباطنة، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.
وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وأسر ثلاثة من عناصرها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وأشار "سبتمبر نت" إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل في الأثناء تقدمها نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
06:57 PM
قتل وأصاب عناصر من الميليشيا
حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، مواقع جديدة في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حرر مناطق حبيل القراعيات، وحبيل الحريوه، وحبيل الباطنة، غرب جبهة الشخب في مديرية قعطبة، عقب مواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لاذت بالفرار.
وبين أن المواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وأسر ثلاثة من عناصرها، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وأشار "سبتمبر نت" إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل في الأثناء تقدمها نحو منطقة سليم غربي مديرية قعطبة.
، الجيش اليمني يدحر الحوثيين عن 3 مناطق في الضالع ،
المصدر : الخليج 365
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