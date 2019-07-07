، خلال شوال بمكة.. فائض الطعام يتجاوز 49 طنًّا والقيمة التقديرية تلامس المليون ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجمعية وصفت الأرقام بالكارثية.. القاعات والاستراحات الأعلى

تجاوز فائض الطعام الذي جمعته جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، خلال شهر شوال الماضي للعام الحالي؛ 49 طنًّا، فيما بلغ إجمالي المستفيدين أكثر من 89 ألف مستفيد.

وفي تقرير أصدرته الجمعية أظهر عدد الطلعات التي حققها مندوبو الجمعية خلال شهر شوال الماضي؛ بواقع 1023 طلعة، شملت قاعات الأفراح والفنادق والمطابخ والمطاعم، والمقرات الأمنية، وكذلك المنازل.

وبلغ إجمالي المستفيدين من الفائض 89629 مستفيدًا موزعين على 38 حيًّا بمكة المكرمة؛ بواقع 30870 مستفيدًا من فائض فنادق وأبراج المنطقة المركزية، و8091 مستفيدًا من فائض المطاعم والمطابخ، و40308 مستفيدًا من فائض القاعات والاستراحات، و6545 مستفيدًا من فائض المنازل، و965 مستفيدًا من فائض المقرات الأمنية، و2850 مستفيدًا من فائض جهات مختلفة.

وبلغ إجمالي الفائض 49,30 طنًّا، وبقيمة تقديرية للفائض تجاوزت 886 ألف ريال.

وقالت الجمعية في تعليقها على الإحصائية الصادرة لشهر شوال: "لا ندري هل نفرح بهذا الدور الذي قامت به الجمعية أم نحزن بسبب هذه الأرقام الكارثية".

وأضافت: كم من نعمة لم نستطيع حفظها وهدرت بسبب استهتار صاحبها!".