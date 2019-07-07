، اختتام فعالية غراس النسائي الصيفي بالدمام ،

اختتم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام، في الإجازة الصيفية؛ فعاليته (مركز غراس الصيفي)، الخميس الماضي، تحت مسمى مصنع غراس: (نبتكر، نصنع، نتأمل، ننتج، نسوق) للمرحلتين المتوسطة والثانوية، و(ياسمينة في سوق المدينة) للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
واستهدف المركز جميع المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، إضافة لرياض الأطفال وسعى إلى ترسيخ القيم وصقل المهارات الشخصية واستهدف أكثر من 250 مستفيدة.
واحتوى المركز على حفلات مميزة للأطفال ومسابقات هادفة، وفي نهاية البرنامج أقام المركز حفلاً ختاميّاً يحتوي على أناشيد جماهيرية ومسابقات وهدايا متنوعة للفتيات.
من جهة أخرى أشاد المدير التنفيذي باللجنة عماد المبيض، بالدور الذي يقوم به القسم النسائي في خدمة ورقي المجتمع، لاسيما أهالي الحي، وذلك من خلال نشر الوعي وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.
يُذكر أن من البرامج المميزة: برنامج خوارزميات، وينمي لدى فتيات المرحلة الابتدائية مهارات رياضية متقدمة، وبرنامج حكايا، وينمي في الفتيات حب الاختراع والابتكار من خلال التعلم باللعب. وتتعلم المستفيدة قصصًا من التاريخ ترتبط بالمنتجات، ومن خلاله تكتسب مهارات يدوية وفنية، بالإضافة إلى نشاطات متنوعة تفيدها في حياتها اليومية.
اختتام فعالية غراس النسائي الصيفي بالدمامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07
اختتم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام، في الإجازة الصيفية؛ فعاليته (مركز غراس الصيفي)، الخميس الماضي، تحت مسمى مصنع غراس: (نبتكر، نصنع، نتأمل، ننتج، نسوق) للمرحلتين المتوسطة والثانوية، و(ياسمينة في سوق المدينة) للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
واستهدف المركز جميع المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، إضافة لرياض الأطفال وسعى إلى ترسيخ القيم وصقل المهارات الشخصية واستهدف أكثر من 250 مستفيدة.
واحتوى المركز على حفلات مميزة للأطفال ومسابقات هادفة، وفي نهاية البرنامج أقام المركز حفلاً ختاميّاً يحتوي على أناشيد جماهيرية ومسابقات وهدايا متنوعة للفتيات.
من جهة أخرى أشاد المدير التنفيذي باللجنة عماد المبيض، بالدور الذي يقوم به القسم النسائي في خدمة ورقي المجتمع، لاسيما أهالي الحي، وذلك من خلال نشر الوعي وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.
يُذكر أن من البرامج المميزة: برنامج خوارزميات، وينمي لدى فتيات المرحلة الابتدائية مهارات رياضية متقدمة، وبرنامج حكايا، وينمي في الفتيات حب الاختراع والابتكار من خلال التعلم باللعب. وتتعلم المستفيدة قصصًا من التاريخ ترتبط بالمنتجات، ومن خلاله تكتسب مهارات يدوية وفنية، بالإضافة إلى نشاطات متنوعة تفيدها في حياتها اليومية.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
06:33 PM
للمتوسطة والثانوية والابتدائية والأطفال
اختتم القسم النسائي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام، في الإجازة الصيفية؛ فعاليته (مركز غراس الصيفي)، الخميس الماضي، تحت مسمى مصنع غراس: (نبتكر، نصنع، نتأمل، ننتج، نسوق) للمرحلتين المتوسطة والثانوية، و(ياسمينة في سوق المدينة) للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
واستهدف المركز جميع المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، إضافة لرياض الأطفال وسعى إلى ترسيخ القيم وصقل المهارات الشخصية واستهدف أكثر من 250 مستفيدة.
واحتوى المركز على حفلات مميزة للأطفال ومسابقات هادفة، وفي نهاية البرنامج أقام المركز حفلاً ختاميّاً يحتوي على أناشيد جماهيرية ومسابقات وهدايا متنوعة للفتيات.
من جهة أخرى أشاد المدير التنفيذي باللجنة عماد المبيض، بالدور الذي يقوم به القسم النسائي في خدمة ورقي المجتمع، لاسيما أهالي الحي، وذلك من خلال نشر الوعي وشغل أوقات الفراغ بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.
يُذكر أن من البرامج المميزة: برنامج خوارزميات، وينمي لدى فتيات المرحلة الابتدائية مهارات رياضية متقدمة، وبرنامج حكايا، وينمي في الفتيات حب الاختراع والابتكار من خلال التعلم باللعب. وتتعلم المستفيدة قصصًا من التاريخ ترتبط بالمنتجات، ومن خلاله تكتسب مهارات يدوية وفنية، بالإضافة إلى نشاطات متنوعة تفيدها في حياتها اليومية.
، اختتام فعالية غراس النسائي الصيفي بالدمام ،
المصدر : الخليج 365
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