محمد بن مسعود - الدمام - غرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين والمشدد 15 عامًا بحق متهم خامس بتهم التخابر مع إيران وغرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه مصري (نحو 30 ألف دولار).

وقالت النيابة في بيان الإحالة إن بعضًا من المتهمين كانوا يمثلون عناصر للحرس الثوري الإيراني في مصر.

وشهدت المحاكمة حضور متهم واحد بينما غاب الأربعة الآخرون لهروبهم. القاهرة: السجن المشدد لـ 5 أشخاص بتهمة التخابر مع إيران صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07 قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين والمشدد 15 عامًا بحق متهم خامس بتهم التخابر مع إيران وغرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه مصري (نحو 30 ألف دولار).

وقالت النيابة في بيان الإحالة إن بعضًا من المتهمين كانوا يمثلون عناصر للحرس الثوري الإيراني في مصر.

وشهدت المحاكمة حضور متهم واحد بينما غاب الأربعة الآخرون لهروبهم. 07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 Advertisements 06:03 PM غرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه غرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد بحق أربعة متهمين والمشدد 15 عامًا بحق متهم خامس بتهم التخابر مع إيران وغرمت كلاً منهم خمسمائة ألف جنيه مصري (نحو 30 ألف دولار).

وقالت النيابة في بيان الإحالة إن بعضًا من المتهمين كانوا يمثلون عناصر للحرس الثوري الإيراني في مصر.

وشهدت المحاكمة حضور متهم واحد بينما غاب الأربعة الآخرون لهروبهم. ، القاهرة: السجن المشدد لـ 5 أشخاص بتهمة التخابر مع إيران ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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