محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنها لن تسير سوى طائرات إيرباص أعلنت شركة طيران أديل السعودية انسحابها من صفقة بقيمة مليارات الدولارات لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، طبقاً لـ"بي بي سي".

وقد ضرب الكساد سوق بيع بوينغ 737 بعد حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز في الشهور الأخيرة.

وشددت الشركة السعودية على أنها لن تسير سوى الطائرات التي تنتجها شركة إيرباص.

"طيران أديل" تنسحب من صفقة شراء طائرات "بوينغ 737 ماكس" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07 أعلنت شركة طيران أديل السعودية انسحابها من صفقة بقيمة مليارات الدولارات لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، طبقاً لـ"بي بي سي".

وقد ضرب الكساد سوق بيع بوينغ 737 بعد حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز في الشهور الأخيرة.

وشددت الشركة السعودية على أنها لن تسير سوى الطائرات التي تنتجها شركة إيرباص.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 Advertisements 06:07 PM قالت إنها لن تسير سوى طائرات إيرباص قالت إنها لن تسير سوى طائرات إيرباص أعلنت شركة طيران أديل السعودية انسحابها من صفقة بقيمة مليارات الدولارات لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، طبقاً لـ"بي بي سي".

وقد ضرب الكساد سوق بيع بوينغ 737 بعد حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز في الشهور الأخيرة.

وشددت الشركة السعودية على أنها لن تسير سوى الطائرات التي تنتجها شركة إيرباص.

، "طيران أديل" تنسحب من صفقة شراء طائرات "بوينغ 737 ماكس" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "طيران أديل" تنسحب من صفقة شراء طائرات "بوينغ 737 ماكس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.