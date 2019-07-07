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دبي - بواسطة محمد فارس تمكن رجال البحث والتحري بمرور محافظة بيشة من كشف خيوط حادثة دهس أودت بحياة مقيم ولاذ مرتكبه بالفرار.
وبحسب مصادر مطلعه فإن الحادثة وقعت بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٩ وذهب ضحيتها مقيم من جنسية آسيوية بقرية «الشط» بمحافظة بيشة وبعد جهود من البحث والتحري تم التوصل للسائق مرتكب الحادثة والقبض عليه بتاريخ ١٤٤٩/١٠/٣٠ ومن ثم إحالته للتوقيف بعد استجوابه وإقراره بالقيام بالحادثة والهروب
وأضاف المصدر أنه تم إحالة معاملته لهيئة المنازعات المرورية ومن ثم تحويلها للنيابة العامة.
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أحد أخطر السلالم في أوروبا
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام.. «مرور بيشة» يتعرف على داهس الآسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.